Roma | autobus in fiamme in zona Villa Gordiani

(Di martedì 20 luglio 2021)inmartedì mattina indove ha preso fuoco un mezzo pubblico gestito dallaTpl. L’intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 8:00 in viale della Serenissima, incrocio viale della Venezia Giulia. Richiesto l’intervento al 112 sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco della Rustica (10A) con i pompieri che hanno spento le, divampate dal vano motore, prima che si propagassero al resto della vettura. Ancora tutte da accertare le cause, a parte la paura nessuno è rimasto ferito. Sequestrato il bus, sul posto per ...

"Roma deve stare sui giornali per Caravaggio non per i rifiuti nelle strade". Roma - Amministrative - Vittorio Sgarbi indica le priorità del suo ruolo di assessore alla Cultura indicato da Enrico Mich ..."A Roma occorre una rivoluzione a partire dalla Comunicazione. La rassegna stampa sulla città oggi è fatta di autobus in fiamme, cumuli di rifiuti nelle strade, trasporti inefficienti e cronaca giudiz ...