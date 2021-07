Roma Americani e fascisti | lo strano tweet della Raggi sul bombardamento di San Lorenzo scatena il web

Advertising

ariolele : RT @Luca_Arioli: Roma è e sarà pure antifascista, però il quartiere di San Lorenzo fu bombardato e distrutto dagli Americani che causarono… - leggoit : Americani e fascisti, lo strano tweet della Raggi sul bombardamento di San Lorenzo scatena il web #Roma - silvanss3r : @virginiaraggi AIUTO !! , E NATA UN PO CONFUSA ???? POVERA CITTà !!!! << Roma. Americani e fascisti, lo strano tweet… - Luca_Arioli : Roma è e sarà pure antifascista, però il quartiere di San Lorenzo fu bombardato e distrutto dagli Americani che cau… - Sakurambo3 : @virginiaraggi Mi chiedo quale sia il suo livello di cultura...Roma è stata bombardata dagli americani non dai fasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Americani

leggo.it

è e sarà sempre antifascista. Ho deposto una corona - scrive la sindaca - per commemorare il 78° anniversario del bombardamento che nel 1943 colpì San Lorenzo e altri quartieri della città. Un ...è e sarà sempre antifascista. Ho deposto una corona - scrive la sindaca - per commemorare il 78° anniversario del bombardamento che nel 1943 colpì San Lorenzo e altri quartieri della città. Un ...Quello del 19 luglio 1943 fu il primo bombardamento che Roma subì durante la seconda guerra mondiale, una pagina tragica per la storia della Capitale e dell'Italia che la ..."Se non riusciamo a vaccinare una percentuale significativa di queste persone recalcitranti, assisteremo a una combustione di questo focolaio nel nostro Paese per un considerevole periodo di tempo": l ...