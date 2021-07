Rischio zona gialla per cinque regioni: verso nuove regole (Di martedì 20 luglio 2021) La risalita dei contagi fa tornare lo spettro della zona gialla per alcune regioni. Sono cinque quelle che rischiano, per via di Rt e incidenza in ascesa: Lazio, Campania, Veneto, Sardegna e Sicilia. ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) La risalita dei contagi fa tornare lo spettro dellaper alcune. Sonoquelle che rischiano, per via di Rt e incidenza in ascesa: Lazio, Campania, Veneto, Sardegna e Sicilia. ...

Advertising

davidefaraone : Due le misure da prendere: 1.riaprire tutto e libertà assoluta per chi ha il green covid pass, alcune limitazioni… - RBB_Riverside : RT @Ilconservator: Siamo al rischio zona gialla con il 5% di terapie intensive The show must go on - CortiMuller : RT @Ilconservator: Siamo al rischio zona gialla con il 5% di terapie intensive The show must go on - EmyRoyaleagle : RT @Ilconservator: Siamo al rischio zona gialla con il 5% di terapie intensive The show must go on - BoopLucy : RT @NessunaCorrelaz: 19 Luglio 2021 - Gialla 26 Luglio? Le regioni a rischio zona gialla, dal 26 luglio, per la variante Delta. Speranza:… -