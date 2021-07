Riscatto a Wall Street |  torna il sereno dopo la tempesta della vigilia

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Giornata di forti guadagni perla tempestaviglia, innescata dai timori per la variante Delta. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in rialzo dell’1,70%; sulla stessa linea, in forte aumento l’S&P-500, che con il suo +1,56% avanza a quota 4.325 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,3%); con analoga direzione, in denaro l’S&P 100 (+1,36%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+2,57%), beni industriali (+2,46%) e informatica (+1,66%). Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+3,76%), Boeing (+3,42%), Goldman Sachs (+3,26%) e Apple ...

