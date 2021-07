Riforma della giustizia: si muovono i giudici Antimafia, la Cartabia apre ad aggiustamenti (Di martedì 20 luglio 2021) Nel giorno in cui vengono depositati alla Camera oltre 1600 sub-emendamenti alla Riforma sulla giustizia, a mettere sulla graticola il testo della ministra Cartabia sono gli stessi magistrati. Nell’audizione in commissione giustizia, il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo De Raho pronuncia parole durissime: “La nuova prescrizione mina la sicurezza del Paese e della democrazia. No a interferenze del Parlamento sui criteri di priorità dell’azione penale che toccherebbero l’indipendenza della magistratura”. Gli fa sponda il procuratore capo di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Nel giorno in cui vengono depositati alla Camera oltre 1600 sub-emendamenti allasulla, a mettere sulla graticola il testoministrasono gli stessi magistrati. Nell’audizione in commissione, il procuratore nazionalee antiterrorismo De Raho pronuncia parole durissime: “La nuova prescrizione mina la sicurezza del Paese edemocrazia. No a interferenze del Parlamento sui criteri di priorità dell’azione penale che toccherebbero l’indipendenzamagistratura”. Gli fa sponda il procuratore capo di ...

