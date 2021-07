Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi (Di martedì 20 luglio 2021) Antonio Rossi, ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera azzurro, attuale sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, è Ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como per i postumi di un infarto. Rossi, che domenica aveva accusato un malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano (Treviso), era stato Ricoverato nella cittadina veneta, per poi essere trasferito, quando si è stabilizzato, a Como dove lavora il suo medico di fiducia, Mario Galli. Ora le condizioni del campione e politico lecchese ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021), ex campionedella canoa, oro ad Atlanta e a Sydney eazzurro, attuale sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, èall’ospedale Sant’Anna di Como per i postumi di un, che domenica aveva accusato un malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano (Treviso), era statonella cittadina veneta, per poi essere trasferito, quando si è stabilizzato, a Como dove lavora il suo medico di fiducia, Mario Galli. Ora le condizioni del campione e politico lecchese ...

