Riapre il set di NCIS 19 | al via le riprese dei nuovi episodi

(Di martedì 20 luglio 2021)19 è già in produzione: il set della storica serie di CBS ha riaperto i battenti a metà luglio per ledeglidella nuova stagione, che ha già una programmazione ufficiale sulla rete. CBS ha spostato19 dalla storica collocazione del martedì a quella del lunedì, per lasciare spazio a un’intera serata dedicata al franchise del poliziesco FBI. In questa nuova collocazione, il procedural di Mark Harmon – produttore esecutivo e protagonista nei panni di Gibbs – tornerà con un cast in parte rinnovato, dopo gli addii di Maria Bello ed Emily Wickersham nella scorsa stagione e gli arrivi di Katrina Law e ...

Advertising

Rojname_com : Si riapre a Trieste “La porta rossa” In agosto il set con la nuova regia - Il Piccolo Trieste - il_piccolo : Mancano meno di due mesi al ritorno a Trieste della troupe e del cast -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre set

OptiMagazine

il Kalhesa, lo storico locale di fronte al lungomare del Foro Italico all'ombra delle Mura ...contenitore di eventi artistico - culturali che ospiterà band e artisti siciliani e anche dj -...Sicilia, siil confronto con il Mef sull'autonomia finanziaria Inail, nel 2020 infortuni in calo ma crescono morti Via D'Amelio, Mattarella 'la memoria rinnova l'impegno contro le mafie'...Dopo Phi Beach e Just Cavalli in Costa Smeralda è tempo di “Sottovento”. Club esclusivo che ha fatto da battistrada insieme al Ritual di Baja Sardinia del divertimento in salsa costacea. Nato ...Il terzo round del Mondiale Endurance Wec 2021 domenica 18 luglio fa tappa all’Autodromo di Monza per la prima volta nella sua storia. Per l’occasione, il primo evento sportivo a porte aperte dopo la ...