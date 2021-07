Revoluzione Civica, Lozzi: noi siamo contrati al Green Pass (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Noi di Revoluzione Civica siamo contrari al Green Pass. Perché è inutile oltreché ingiusto lasciare libertà di spostamento solo ai vaccinati, quando anche loro possono contagiarsi e quindi contagiare. Inoltre il Green Pass metterebbe in ginocchio attività già duramente provate da mesi di blocco e di crisi”, queste le parole di Monica Lozzi, candidata sindaco per Revoluzione Civica. “Piuttosto continuiamo con le misure di sicurezza e lì dove non è possibile garantire il distanziamento – come negli aerei o nelle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Noi dicontrari al. Perché è inutile oltreché ingiusto lasciare libertà di spostamento solo ai vaccinati, quando anche loro possono contagiarsi e quindi contagiare. Inoltre ilmetterebbe in ginocchio attività già duramente provate da mesi di blocco e di crisi”, queste le parole di Monica, candidata sindaco per. “Piuttosto continuiamo con le misure di sicurezza e lì dove non è possibile garantire il distanziamento – come negli aerei o nelle ...

