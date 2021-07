Revoca delibera Stadio della Roma, discussione inizia ma cade numero legale dopo richiesta verifica M5S (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – dopo l’illustrazione in Assemblea capitolina della delibera di Revoca dell’interesse pubblico sullo Stadio della Roma a Tor di Valle da parte dell’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, e l’inizio della discussione generale con il solo intervento della consigliera del Psi ed ex M5S, Cristina Grancio, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Giuliano Pacetti ha chiesto l’azzeramento delle postazioni dei consiglieri per la verifica del numero ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021)l’illustrazione in Assemblea capitolinadidell’interesse pubblico sulloa Tor di Valle da parte dell’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, e l’iniziogenerale con il solo interventoconsigliera del Psi ed ex M5S, Cristina Grancio, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Giuliano Pacetti ha chiesto l’azzeramento delle postazioni dei consiglieri per ladel...

DanieleCacciag3 : @virginiaraggi c'è stata oggi in aula la revoca della delibera?? Ah no..? Strano.. Di solito quello che dici si avv… - PagineRomaniste : 6 consiglieri presenti, 42 assenti. La seduta è stata tolta. Si tornerà domani alle ore 14 per la seconda convocazi… - corgiallorosso : #StadiodellaRoma, assenza del numero legale e anche oggi nulla di fatto: rinviata a domani la votazione sulla revoc… - PagineRomaniste : Soltanto 10 consiglieri presenti in Aula. Tra 20 minuti nuovo appello #ASRoma #StadioDellaRoma - PagineRomaniste : Non c'è il numero legale: seduta sospesa. Si riprende tra 20 minuti #ASRoma #StadioDellaRoma -