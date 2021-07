Regione Toscana: Pegaso d’oro al Milite Ignoto nel centenario della traslazione all’Altare della Patria (Di martedì 20 luglio 2021) Pegaso d'oro della Regione Toscana al Milite Ignoto. E' stata approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, e approvata all’unanimità. Nel documento si impegna la giunta presieduta da Giani a sollecitare i Comuni toscani ad aderire all’iniziativa di Anci sulla paternità del Milite Ignoto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021)d'oroal. E' stata approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, e approvata all’unanimità. Nel documento si impegna la giunta presieduta da Giani a sollecitare i Comuni toscani ad aderire all’iniziativa di Anci sulla paternità delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Scusa @EugenioGiani lo sai che se i geni di Speranza vogliono mettere una regione in giallo se ha il CINQUE PER CEN… - raffaellapaita : Un bel pomeriggio oggi a #Ceparana. Ho partecipato all'inaugurazione delle rampe sulla A12 insieme ai sindaci della… - CRToscana : #openCRT Golpe in Birmania: ferma condanna a Giunta militare. Mozione presentata da Fratelli d’Italia, ha ricevuto… - FirenzePost : Regione Toscana: Pegaso d’oro al Milite Ignoto nel centenario della traslazione all’Altare della Patria - CRToscana : #openCRT Pegaso d’oro al Milite Ignoto: votata all'unanimità mozione Fratelli d’Italia. Consiglio regionale compatt… -