Reggio Calabria | la cupola dei vigili urbani | furti di merce agli ambulanti | ricatti e auto cannibalizzate Il gip | “Senso di impunità”

(Di martedì 20 luglio 2021) Ad Abdeliah andrebbe data la cittadinanza onoraria di. Venditore ambulante, di origini marocchine, da 30 anni vive in Italia e ha avuto il coraggio di denunciare il furto subito da due agenti della polizia locale. Che si erano presentati alla sua bancarella, per la quale aveva regolare licenza di commercio, e abusando della propria qualità gli avevano portato viaper un valore di 800 euro. Dalla denuncia è partita un’indagine della Procura die della Guardia di finanza, che ha portato alla scoperta di una “vera e propria associazione criminale” al cui vertice c’erano ...

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, referendum a 155mila firme. Il “caso” Reggio Calabria rientrato dopo poche ore: “Aumenteremo i ga… - marcocappato : 'Tratta argomenti antitetici ai dogmi religiosi': con questa motivazione il Comune di Reggio Calabria nega il perme… - _Carabinieri_ : #Carabinieri Reggio Calabria disarticolano sodalizio 'ndranghetista operante nel settore del narcotraffico e attivo… - Serenel73 : RT @petergomezblog: Eutanasia legale, referendum a 155mila firme. Il “caso” Reggio Calabria rientrato dopo poche ore: “Aumenteremo i gazebo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Picciotto: 'Green pass nei locali sarebbe altro colpo per il settore') è stato pubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

L'Espresso

Si comunica che, a causa di una riparazione sulla condotta idrica comunale, dalle ore 08:30 del giorno 21.07.2021 , saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio comunale della ex circoscrizione ...L'odierna indagine eseguita dalla Guardia di Finanza difotografa uno spaccato inquietante sull'operato di alcuni agenti della Polizia Locale del Comando reggino. Circostanze gravi da stigmatizzare con forza, certamente incompatibili con lo ...Tanto è bastato per provocare la reazione di Marco Cappato che, sabato, aveva annunciato un comizio “autorizzato o meno” proprio in quella piazza. Calabrò è del Psi, uno dei partiti che ha promosso e ...REGGIO CALABRIA - Due agenti della polizia locale di Reggio Calabria sono stati arrestati oggi dalla guardia di finanza e altri 7 sono stati ...