Rdc: Conte, 'giù mani da reddito cittadinanza, chiesto a Draghi posizione chiara' (2) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Non fa onore alla nostra democrazia e ai nostri valori - prosegue - il fatto che forze politiche che si candidano a governare il Paese possano perdere la bussola del rispetto per le difficoltà dei cittadini. Eventuali abusi vanno contrastati. L'ho detto io per primo. È per questo che abbiamo sin dall'inizio previsto che le dichiarazioni false costituiscono reato". "Ma la forza della Politica non può essere quella di correre dietro ai grumi di interessi economico-finanziari che hanno mezzi e risorse per far sentire la propria voce e per interferire nei processi decisionali. La forza della Politica deve esprimersi porgendo l'orecchio alla voce di tanti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Non fa onore alla nostra democrazia e ai nostri valori - prosegue - il fatto che forze politiche che si candidano a governare il Paese possano perdere la bussola del rispetto per le difficoltà dei cittadini. Eventuali abusi vanno contrastati. L'ho detto io per primo. È per questo che abbiamo sin dall'inizio previsto che le dizioni false costituiscono reato". "Ma la forza della Politica non può essere quella di correre dietro ai grumi di interessi economico-finanziari che hanno mezzi e risorse per far sentire la propria voce e per interferire nei processi decisionali. La forza della Politica deve esprimersi porgendo l'orecchio alla voce di tanti che ...

Advertising

mquattro69 : RT @Pablo4moors: @GiuseppeConteIT Ottima persona, ha dimostrato con i fatti di voler fare politica per tutelare gli interessi dei cittadini… - TV7Benevento : Rdc: Conte, 'giù mani da reddito cittadinanza, chiesto a Draghi posizione chiara' (3)... - TV7Benevento : Rdc: Conte, 'giù mani da reddito cittadinanza, chiesto a Draghi posizione chiara' (2)... - TV7Benevento : Rdc: Conte, 'giù mani da reddito cittadinanza, chiesto a Draghi posizione chiara'... - MalangoneMario : RT @BindiTony: non ho FB non posso vedere ciò che ha fatto e detto Conte a Draghi, qualcuno sa se ha bloccato la riforma Cartabia e blindat… -