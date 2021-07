Raggi a San Lorenzo in nome dell’antifascismo Ma il bombardamento del 1943 lo fecero gli Usa…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 luglio 2021) Un altro tweet di Virginiafa sobbalzare gli storici e i romani, e chiunque abbia un minimo di conoscenza delle vicende del ‘900. “Roma è e sarà sempre antifascista – scrive la sindaca – Ho deposto una corona per commemorare il 78° anniversario delche nelcolpì Sane altri quartieri della città. Un evento drammatico che non dobbiamo dimenticare perché senza memoria non c’è futuro”.: senza memoria non c’è futuro. Appunto: è ora che si metta a studiare un po’ Appunto, senza memoria non c’è futuro. E il 19 luglio delil ...