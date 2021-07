Ragazzo suicida a Benevento, il padre ritratta: “Il razzismo ha avuto un ruolo nella sua vita” (Di martedì 20 luglio 2021) Il padre di Seid Visin, inizialmente convinto che il figlio si fosse tolto la vita per altre ragioni, dice di aver scoperto qualcosa: il razzismo è un movente plausibile. Può capitare che un genitore non si renda davvero conto della sofferenza del figlio: sembra essere questo il caso di Seid Visin che forse celando dentro di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 luglio 2021) Ildi Seid Visin, inizialmente convinto che il figlio si fosse tolto laper altre ragioni, dice di aver scoperto qualcosa: ilè un movente plausibile. Può capitare che un genitore non si renda davvero conto della sofferenza del figlio: sembra essere questo il caso di Seid Visin che forse celando dentro di L'articolo proviene da Leggilo.org.

