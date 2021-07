”Radio Norba Cornetto Battiti Live” | il secondo appuntamento su Italia 1

(Di martedì 20 luglio 2021)1 si scatena con la musica di ””, l’unicotelevisivo dell’estate della musicana! La seconda puntata martedì 20 Luglio. ””, in prima serata l’con la musica– Photo Credits: MediasetMartedì 20 luglio in prima serata su ...

Advertising

ribaudo_rosario : RT @Amorosiniitalia: Questa sera si balla e si canta!?? Radio Norba Cornetto Battiti Live, su Italia 1 alle ore 21:15???? #battitilive https:/… - lucia04030043 : Italia 1 si scatena con la musica di 'Radio Norba Cornetto Battiti... | Qui Mediaset #eligreg #alessandraAmoroso… - stanuspiano : RT @Amorosiniitalia: Questa sera si balla e si canta!?? Radio Norba Cornetto Battiti Live, su Italia 1 alle ore 21:15???? #battitilive https:/… - amorosoal : RT @Amorosiniitalia: Questa sera si balla e si canta!?? Radio Norba Cornetto Battiti Live, su Italia 1 alle ore 21:15???? #battitilive https:/… - Amorosiniitalia : Questa sera si balla e si canta!?? Radio Norba Cornetto Battiti Live, su Italia 1 alle ore 21:15???? #battitilive -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Norba

Si tratta di un evento musicale che viene promosso da, suddiviso in cinque serate, condotto dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e da Alan Palmieri . Nel corso ...Per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di, ma lo show continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. Quindici esibizioni, infatti, si ...La seconda puntata di Battiti Live 2021 va in onda questa sera, alle ore 21:15, su Italia1. Lo show, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ospita le esibizioni degli artisti del momento. T ...Cara, dopo una collaborazione con Fedez, partecipa a Battiti Live 2021, la kermesse musicale di ItaliaUno in coppia con il rapper Boro Boro.