Raccattare rifiuti mentre si fa altro | ecco la novità dell' estate 2021

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 luglio 2021) Dice che quest’l’ultimo grido per le vacanze è il plogging, termine che non rimanda ahimè a sofisticate pratiche sessuali bensì deriva dalla crasi fra l’inglese jogging e lo svedese plocka, raccogliere: consiste insomma nelsi corre. O, se si preferiscono la montagna e le camminate in quota, nel caricarsi di immondizia man mano che si fa trekking (non è chiaro se in tal caso la specialità debba chiamarsi plokking). Alcune località stanno addirittura effettuando convenientissime offerte speciali in favore di chi lo pratica. Io, che personalmente prediligo il mare, mi sto informando se ci ...