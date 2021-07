Questo nuovo accessorio norvegese per iPhone rivoluziona la qualità di selfie e dirette Instagram (Di martedì 20 luglio 2021) Mai più selfie mossi, mai più dirette Instagram traballanti con prospettive di dubbio gusto. L'accessorio definitivo per chi vuole trasformare il proprio iPhone in un piccolo centro di produzione digitale si chiama Fjorden, ed è un accessorio sviluppato dall'imprenditore norvegese Victor Henning: si tratta, per la precisione, dell'unica impugnatura per iPhone tascabile e professionale al mondo, capace di fare da tramite smart fra il device e il suo utilizzatore. «Le foto scattate con iPhone sono apparse sulle copertine di Vogue, National ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 luglio 2021) Mai piùmossi, mai piùtraballanti con prospettive di dubbio gusto. L'definitivo per chi vuole trasformare il proprioin un piccolo centro di produzione digitale si chiama Fjorden, ed è unsviluppato dall'imprenditoreVictor Henning: si tratta, per la precisione, dell'unica impugnatura pertascabile e professionale al mondo, capace di fare da tramite smart fra il device e il suo utilizzatore. «Le foto scattate consono apparse sulle copertine di Vogue, National ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo nuovo Il comune antisemitismo nei partiti di estrema sinistra ed estrema destra in Italia Un sondaggio di questo periodo indica che il 63,5% dei missini si definisce antisionista, il 25,2% ... artefice della storica mozione che fece nascere il nuovo partito e allo stesso tempo esprimeva la ...

Innovazione e creatività, per restare competitivi conta il fattore umano Lo conferma anche Porcini: "Mi sono ritrovato a lavorare con leader che credono in modo sincero in questo nuovo approccio e cercano di cambiare le cose, sempre senza dimenticare il business". D'...

Tom Clancy’s XDefiant è UFFICIALE, il nuovo titolo di free to play di Ubisoft Tom's Hardware Italia Il miliardo è a un passo. Perché corre il mercato del crowdinvesting L’appeal del vantaggio fiscale, la possibilità di investire a piccoli passi, il real estate che vive una seconda primavera. Ma l’arrivo del Regolamento Europeo accentua la concorrenza nel Vecchio cont ...

Nuovi positivi in calo Due nuovi casi di Covid (entrambi sintomatici) registrati ieri nel circondario. Negli ultimi tre giorni, su 852 test antigenici rapidi e 670 tamponi molecolari refertati, sono stati tracciati 12 ulter ...

