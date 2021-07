Quello che sta per fare il principe Harry farà arrabbiare la Regina? (Intanto lui ha “20 milioni di dollari di anticipo”) (Di martedì 20 luglio 2021) J.R. Moehringer, scrittore premio Pulitzer, è ‘dietro’ le autobiografie di successo di molti, da Agassi al fondatore della Nike Phil Knight. E ora è anche la ‘penna magica’ che sistemerà quanto scritto dal principe Harry nel suo memoir con pubblicazione a ottobre in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Harry è stato chiaro e ogni tabloid britannico riporta questa frase: “Scrivo dal punto di vista dell’uomo che sono diventato non da Quello del principe” e “sarà una biografia accurata e veritiera“. Boom. Non è bastata l’intervista a Oprah, la casa reale deve ‘tremare’ ancora. Pare che a presentare J.R. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) J.R. Moehringer, scrittore premio Pulitzer, è ‘dietro’ le autobiografie di successo di molti, da Agassi al fondatore della Nike Phil Knight. E ora è anche la ‘penna magica’ che sistemerà quanto scritto dalnel suo memoir con pubblicazione a ottobre in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.è stato chiaro e ogni tabloid britannico riporta questa frase: “Scrivo dal punto di vista dell’uomo che sono diventato non dadel” e “sarà una biografia accurata e veritiera“. Boom. Non è bastata l’intervista a Oprah, la casa reale deve ‘tremare’ ancora. Pare che a presentare J.R. ...

