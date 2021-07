“Purtroppo è andata così”. Paola Caruso non lo nasconde: “Con Dario è finita, lo avevate notato?” (Di martedì 20 luglio 2021) Un altro capitolo della vita sentimentale di Paola Caruso si è chiuso. L’ex bonas di “Avanti un altro”, come sapete, non ha avuto molto fortuna con l’amore. Prima ha dovuto crescere praticamente da sola suo figlio avuto da Francesco Caserta. Poi ci sono state una serie di relazioni, tutte finite malamente. E dire che con l’ex Francesco sembrava che il rapporto potesse ricomporsi. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara d’Urso e sui social, ma alla fine non ci sono riusciti. Successivamente Paola ha conosciuto Moreno Merlo, ma anche in questo caso la storia si è conclusa. Alla fine è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Un altro capitolo della vita sentimentale disi è chiuso. L’ex bonas di “Avanti un altro”, come sapete, non ha avuto molto fortuna con l’amore. Prima ha dovuto crescere praticamente da sola suo figlio avuto da Francesco Caserta. Poi ci sono state una serie di relazioni, tutte finite malamente. E dire che con l’ex Francesco sembrava che il rapporto potesse ricomporsi. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara d’Urso e sui social, ma alla fine non ci sono riusciti. Successivamenteha conosciuto Moreno Merlo, ma anche in questo caso la storia si è conclusa. Alla fine è ...

Advertising

AntonellaBordi4 : @Potito44507862 No purtroppo...ma ci sono andata in vacanza diverse Volte è troppo bella e ricca di storia la Sicilia ?? - TAESG0LDEN : @silgularity_ purtroppo non è andata bene ma grazie comunque ???? - greysloanbly : Purtroppo ieri notte è stato commesso un grave errore ma lo sapevo che sarebbe andata così - valleinmogano : @Tobi_Nakamura amo Tonno, alla follia???? canzone prefe in assoluto peter pan, ma le amo tutte purtroppo non sono mai… - jimimsoul : @sia_riuk e non è l'unica con cui mi è successa questa cosa. purtroppo i medici di tutte le categorie spesso hanno… -