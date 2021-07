PS5 vs Xbox Series X S vs PC | F1 2021 ha la stessa qualità di Ray-Tracing Prestazioni quasi perfette ovunque

(Di martedì 20 luglio 2021) Dopo l'uscita di F1, è comparso online un nuovo video comparativo che confronta il titolo su PS5,X/S e PC. L'ultimo F1 di Codemasters è stato lanciato a livello globale la scorsa settimana su console e PC, e ora abbiamo un video confronto tra tutte le versione del gioco. Il canale YouTube "ElAnalistaDeBits" ha pubblicato il video che mostra come F1giri in 4K e 60FPS o 1440p e 120FPS sia su PS5 che suX, a seconda della modalità visiva scelta (e delle capacità di visualizzazione). Leggi altro...

Advertising

botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: '#FidelityFXSuperResolution di #AMD su #PS5 e #XboxSeriesX sarà cruciale per gli sviluppatori'. - fortnite_leakk : Ecco il peso dell'aggiornamento sulle varie piattaforme: ?? Pc: 2 GB ?? Ps4: 3.1 GB ?? Ps5: 2.7 GB ?? xBox: 2.6 GB Xbo… - PS5Infos : RT @Eurogamer_it: Un video confronto mostra #F12021 su #PS5, #XboxSeriesXS e #PC. - PassioneXbox : Psychonauts 2 arriverà il prossimo 25 Agosto e sarà disponibile al D1 sul Game Pass. Confronto interessante sulle p… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Elgato HD60 S+, Scheda di Acquisizione 1080P60 HDR10, 4K60 HDR10 Zero-Lag Passthrough, Latenza B… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

0 PES 2022 perSeries X userà l'Unreal Engine NEWS. Scritto da Sergio Figueroa 16 Luglio 2020 alle 11:49 È ufficiale, eFootball PES 2021 sarà un aggiornamento di PES 2020.Assassin's Creed: Valhalla è ora disponibile su PC, PS4,One,Series X/S e Stadia. La prima espansione "L'Ira dei Druidi" è stata pubblicata a maggio, mentre "L'Assedio di Parigi" ...In un'intervista con Gamingbolt, Giannone ha affermato che l'implementazione del 4K nativo sarà ancora complicata su PS5 e Xbox Series X/S anche con il loro hardware più potente, specialmente con il ...Il 20 luglio alle 19:00 Electronic Arts mostrerà in azione per la prima volta il gameplay di FIFA 22, in arrivo a ottobre.