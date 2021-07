(Di martedì 20 luglio 2021) – “Il rinvio a settembre della discussione al Senato del Ddl Zan sia un tempo di riflessione. Il calendario del Senato dimostra quello che dicevamo da mesi, le urgenze sono altre. E ora, grazie alla sensibilizzazione portata avanti nell’opinione pubblica da parte di tutti noi impegnati per le famiglie e per i bambini, non solo l’opinione degli italiani su questa norma liberticida è cambiata, ma anche quella del Parlamento sta evolvendo. Avanti così per vincere. Lanon va in vacanza, il ddl Zan sì” ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro, dopo la discussione odierna sul Ddl Zan che ha ...

Advertising

sambrtz : @Gabry_Pro @falcon82 Considerando le stronzate che hanno scritto dubito che abbiamo mai fatto diagnostica sulle mal… - KattInForma : Omotransfobia, Pro Vita & Famiglia: «La libertà non va in vacanza! Il Ddl Zan sì» - AnnaPass14 : @brandobenifei responsabilità del soggetto decade) e prevedere risarcimenti ed indennizzi. Sicuro di volere un obbl… - HabuAntonio : RT @NapoliVHS: 20/07/2021 America: Jeff Bezos nello spazio. 20/07/2021 Napoli: Jeanpierre, giovane turista francese, è convinto di aver fa… - CulturSocialArt : L’IMPERATRICE Notte psicomagica dedicata alla vita straordinaria di NIKI DE SAINT PHALLE #cultursocialart… -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Vita

provitaefamiglia.it

... fondatore dellaCivitate Christiana e al Concilio Vaticano II. Infatti, per molti versi, don Rossi e i suoi Volontari anticiparono alcune delle sfide che in Assisi diederoa un vero e ...COMUNICATO STAMPA Omotransfobia& Famiglia: "La libertà non va in vacanza! Il Ddl Zan sì" Roma, 20 luglio 2021 "Il rinvio a settembre della discussione al Senato del Ddl Zan sia un tempo di riflessione. Il calendario del ...La notte della terza domenica di luglio si è riempita di musica nella straordinaria atmosfera di villa Lattuada. Questo evento ha concluso le iniziative proposte per celebrare la festa di Casatenovo c ...Sembra proprio che Apple voglia (finalmente) dare nuova vita ad iPad mini: l'ultima versione dei piccoli tablet della mela, lanciata nel 2019, introduceva ...