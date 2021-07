Primo via libera alla riforma dell'istruzione tecnica superiore (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula della Camera ha approvato con 409 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti il testo unificato delle proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per l'approvazione del provvedimento, che ora passa al Senato.“Il voto di oggi è un Primo importante passo”, sottolinea in una nota. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Aulaa Camera ha approvato con 409 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti il testo unificatoe proposte di legge sulla ridefinizionea missione e'organizzazione del sistema die formazionein attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.Il ministro, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per l'approvazione del provvedimento, che ora passa al Senato.“Il voto di oggi è unimportante passo”, sottolinea in una nota. ...

Advertising

alexbarbera : Letture istruttive per quelli che “eh ma a Cuba il comunismo ha fatto anche cose buone” - emenietti : Jeff Bezos ha raggiunto lo Spazio - valigiablu : G8 / Genova: il primo movimento di massa della storia che non chiedeva niente per sé, voleva solo giustizia per il… - magicabionda : @liviozeta67 Forse è abituato a saltare la fila per grazia ricevuta, tipo da terzo passa primo e così via - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Primo via libera alla riforma dell’istruzione tecnica superiore -… -