Presentato il testo del ddl Zan al Senato: la Lega ricatta il Pd con 672 emendamenti (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il fumo delle parole dei giorni scorsi, da oggi sul ddl Zan si comincerà a vedere l'arrosto dei fatti, cioè gli atti parlamentari che dovrebbero concretizzare quanto detto fino ad oggi. A quanto ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il fumo delle parole dei giorni scorsi, da oggi sul ddl Zan si comincerà a vedere l'arrosto dei fatti, cioè gli atti parlamentari che dovrebbero concretizzare quanto detto fino ad oggi. A quanto ...

Advertising

protoromantica : RT @AUniversale: Dopo averci raccontato che 'il #ddlZan non è una priorità' e che 'non bisogna perdere tempo' perché ci si deve occupare de… - Roberto91734788 : RT @AUniversale: Dopo averci raccontato che 'il #ddlZan non è una priorità' e che 'non bisogna perdere tempo' perché ci si deve occupare de… - annaplath : RT @AUniversale: Dopo averci raccontato che 'il #ddlZan non è una priorità' e che 'non bisogna perdere tempo' perché ci si deve occupare de… - sologiuma : RT @AUniversale: Dopo averci raccontato che 'il #ddlZan non è una priorità' e che 'non bisogna perdere tempo' perché ci si deve occupare de… - mattiamilano105 : RT @AUniversale: Dopo averci raccontato che 'il #ddlZan non è una priorità' e che 'non bisogna perdere tempo' perché ci si deve occupare de… -