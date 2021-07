Premier League, uno dei calciatori accusato di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Premier League, uno dei calciatori della massima serie inglese è accusato di un grave reatoha: paese e stampa britannica sotto shock Getty ImagesLa Premier League è sotto shock. Il massimo campionato di calcio inglese è stato scosso da una notizia clamorosa. Venerdì scorso un calciatore dell’Everton, club di Liverpool, è stato arrestato nella Grande Contea di Manchester per pedofilia e rilasciato su cauzione. Il clamore è pari al riserbo che c’è attorno al calciatore che il club ha eretto. La società ha comunque annunciato che un proprio tesserato è ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 luglio 2021), uno deidella massima serie inglese èdi un grave reatoha: paese e stampa britannica sotto shock Getty ImagesLaè sotto shock. Il massimo campionato di calcio inglese è stato scosso da una notizia clamorosa. Venerdì scorso un calciatore dell’Everton, club di Liverpool, è stato arrestato nella Grande Contea di Manchester pere rilasciato su cauzione. Il clamore è pari al riserbo che c’è attorno al calciatore che il club ha eretto. La società ha comunque annunciato che un proprio tesserato è ...

