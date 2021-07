Premier League sotto shock: giocatore arrestato per pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia diffusa dai media inglesi: venerdì sarebbe stato arrestato e poi rilasciato su cauzione un calciatore di 31 anni, nazionale fisso del suo Paese. L’Everton annuncia di aver sospeso un giocatore per “indagini della polizia” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia diffusa dai media inglesi: venerdì sarebbe statoe poi rilasciato su cauzione un calciatore di 31 anni, nazionale fisso del suo Paese. L’Everton annuncia di aver sospeso unper “indagini della polizia” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

JuvMania : La valutazione dell'ex Sassuolo sarebbe di 40 milioni di euro, cifra considerevole, nonostante ciò #Roma, #Atalanta… - _DAGOSPIA_ : CHI È IL GIOCATORE DI PREMIER LEAGUE ARRESTATO PER ABUSI SESSUALI SU MINORI? – IL CALCIATORE HA...… - albinasco1 : @rossonerozlatan Torna al lavoro muratore - IlComplotto : Calciatore di Premier League arrestato per presunti reati sessuali su minori. «Ha 31 anni e gioca in nazionale» - albinasco1 : Scandalo in Premier League. Un calciatore trentunenne, il quale non è stata rivelata l'identità per ragioni legali,… -