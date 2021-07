Premier League, Sigurdsson dell’Everton arrestato con accusa di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Un calciatore della Premier League che milita nell’Everton, Gylfi Sigurdsson, è stato arrestato con l’accusa di pedofilia su minore Un arresto con accusa di pedofilia scuote la Premier League. Infatti, Gylfi Sigurdsson, centrocampista islandese che milita nell’Everton è stato arrestato con l’accusa di reato sessuale su minore. L’identità del giocatore inizialmente non era stata rivelata, ed è emersa soltanto alcuni giorni dopo l’arresto. Sigurdsson ... Leggi su zon (Di martedì 20 luglio 2021) Un calciatore dellache milita nell’Everton, Gylfi, è statocon l’disu minore Un arresto condiscuote la. Infatti, Gylfi, centrocampista islandese che milita nell’Everton è statocon l’di reato sessuale su minore. L’identità del giocatore inizialmente non era stata rivelata, ed è emersa soltanto alcuni giorni dopo l’arresto....

