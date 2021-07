Premier League: la star dell’Everton arrestato per pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Premier League ed l’Everton in particolare sotto shock per la notizia che ha riguardato un tesserato del club ora sospeso Everton (Getty Images)Questa mattina una notizia ha scosso tutto il mondo del calcio inglese. Venerdì scorso un calciatore dell‘Everton è stato arrestato con l’accusa di pedofilia nella Grande Contea di Manchester e ora uscito su cauzione. C’è molto riserbo sul nome anche se qualcuno è stato fatto sia dalla stampa britannica sia dai tifosi sul social perché alcuni dettagli sulla persona coinvolta sono emersi. Si tratta di un calciatore 31enne che milita anche nella propria nazionale e ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021)ed l’Everton in particolare sotto shock per la notizia che ha riguardato un tesserato del club ora sospeso Everton (Getty Images)Questa mattina una notizia ha scosso tutto il mondo del calcio inglese. Venerdì scorso un calciatore dell‘Everton è statocon l’accusa dinella Grande Contea di Manchester e ora uscito su cauzione. C’è molto riserbo sul nome anche se qualcuno è stato fatto sia dalla stampa britannica sia dai tifosi sul social perché alcuni dettagli sulla persona coinvolta sono emersi. Si tratta di un calciatore 31enne che milita anche nella propria nazionale e ...

fattoquotidiano : Choc in Premier League: giocatore 31enne dell’Everton arrestato con l’accusa di pedofilia - Corriere : Premier League sotto choc: calciatore arrestato per pedofilia - HuffPostItalia : Scandalo pedofilia in Premier League, arrestato un calciatore - ETGazzetta : Caso pedofili all'Evertona, i giornali islandesi fanno il nome di #Sigurdsson - diegomescalito : @SantucciFulvio Solo per 13$ al mese. Tutti i canali sportivi del mondo con più di venti canali di ESPN, Fox Sport… -