Premier League, calciatore arrestato per pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) L'Everton conferma di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 luglio 2021) L'Everton conferma di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non ...

Advertising

Corriere : Premier League sotto choc: calciatore arrestato per pedofilia - fattoquotidiano : Choc in Premier League: giocatore 31enne dell’Everton arrestato con l’accusa di pedofilia - HuffPostItalia : Scandalo pedofilia in Premier League, arrestato un calciatore - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Choc in Premier League: giocatore 31enne dell’Everton arrestato con l’accusa di pedofilia - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Choc in Premier League: giocatore 31enne dell’Everton arrestato con l’accusa di pedofilia -