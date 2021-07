Premier League, calciatore arrestato con accusa di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori. Il calciatore, di cui non sono stati divulgati nome né club, è stato arrestato venerdì scorso e interrogato dalla polizia prima di essere rilasciato su cauzione. Il calciatore è stato sospeso dal suo club mentre le indagini continuano. Il club ha assicurato il suo aiuto nell’inchiesta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Undellaè statocon l’di reati sessuali su minori. Il, di cui non sono stati divulgati nome né club, è statovenerdì scorso e interrogato dalla polizia prima di essere rilasciato su cauzione. Ilè stato sospeso dal suo club mentre le indagini continuano. Il club ha assicurato il suo aiuto nell’inchiesta. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere : Premier League sotto choc: calciatore arrestato per pedofilia - fattoquotidiano : Choc in Premier League: giocatore 31enne dell’Everton arrestato con l’accusa di pedofilia - HuffPostItalia : Scandalo pedofilia in Premier League, arrestato un calciatore - akkoi212 : RT @PorosHalangID: ??: - 7x Premier League - 4x FA Cup - 1x UCL - 1x Intercontinental Cup #poroshalangid - lifestyleblogit : Premier League, calciatore arrestato con accusa di pedofilia - -