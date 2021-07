Premier League, arrestato un giocatore per pedofilia: l’Everton sospende un tesserato (Di martedì 20 luglio 2021) Venerdì un giocatore della Premier League è stato arrestato con l’accusa di pedofilia. La notizia che ha sconvolto il mondo del calcio inglese è stata rilanciata ieri dai media locali. Per motivi di riservatezza non è stato ancora reso noto il nome del giocatore indagato. Secondo i giornali inglesi si tratterebbe di un 31enne che gioca anche nella nazionale del proprio paese. Nel frattempo l’Everton, club di Premier League, ha sospeso un proprio tesserato in attesa che le indagini della polizia facciano chiarezza ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Venerdì undellaè statocon l’accusa di. La notizia che ha sconvolto il mondo del calcio inglese è stata rilanciata ieri dai media locali. Per motivi di riservatezza non è stato ancora reso noto il nome delindagato. Secondo i giornali inglesi si tratterebbe di un 31enne che gioca anche nella nazionale del proprio paese. Nel frattempo, club di, ha sospeso un proprioin attesa che le indagini della polizia facciano chiarezza ...

