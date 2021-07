Ppg Industries sotto pressione dopo la trimestrale

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso Ppg Industries che mostra un -5,43%. Il produttore di vernici ha chiuso il secondo trimestre con profitti netti che si attestano a 431 milioni, pari a 1,80 dollari per azione contro i 102 milioni di dollari (43 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 1,94 dollari inferiore ai 2,20 dollari attesi dal consensus. Le vendite sono cresciute a 4,36 miliardi dai 3,02 miliardi precedenti e contro i 4,34 miliardi degli analisti. Lo scenario su base settimanale di Ppg Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe ...

Ppg Industries sotto pressione

