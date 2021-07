Pozzuoli | estorsioni con mitragliatrici e nel nascondiglio il “libro mastro” del pizzo | 3 arresti

(Di martedì 20 luglio 2021) Eestorsione, tentata estorsione in concorso e detenzione e porto illegale di armi, con le aggravanti delle finalità mafiose. Queste le accuse mosse contro tre soggetti, arrestati stamattina adai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Le attività investigative, coordinate dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...gravi indizi di reità a carico degli indagati in ordine a seiin danno di titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico dicon ...Uno degli ultimi si è verificato qualche giorno fa al cantiere nautico, dove sono stati ...ed imprenditori stanchi di vivere sotto il giogo minaccioso della camorra che impone...Estorsioni a Pozzuoli, usano i mitra per intimidire i commercianti e gli imprenditori: i carabinieri hanno arrestato 3 persone ...Tre arresti a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ritrovata la cosiddetta "contabilità" contenuta all'interno di una sorta di agenda ...