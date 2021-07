Pozzuoli | estorsioni con mitra contro i commercianti | tre arresti

Leggi su vesuvius

(Di martedì 20 luglio 2021), uomini dell’aspirante boss Avallone hanno intimidito imprenditori per farsi consegnare il denaro: i nomi delle vittime su un’agenda(screen video carabinieri)Estorsione, tentata estorsione in concorso, porto illegale di armi con l’aggravante per le finalità mafiose. Con queste gravi accuse la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e chiesto e ottenuto l’arresto di tre persone di, eseguiti dai carabinieri questa mattina. Gli indagati sono ritenuti uomini dell’aspirante boss Carlo Avallone, detto il fantasma.di loro accuse gravi come ...