Positivo dopo vacanza a Barcellona, 21enne veneto (non vaccinato) in rianimazione (Di martedì 20 luglio 2021) Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in terapia intensiva a . Il giovane è rientrato dalla vacanza a dove presumibilmente si è contagiato. Al rientro in è risultato Positivo al tampone e pochi giorni ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in terapia intensiva a . Il giovane è rientrato dallaa dove presumibilmente si è contagiato. Al rientro in è risultatoal tampone e pochi giorni ...

Advertising

Corriere : Johnson non si isola dopo contatto con un positivo: l’ira degli inglesi costretti alla quarantena - seb5113910 : RT @matteo_rivi: @GiovanniToti Johnson in autoisolamento, dopo contatto con suo Ministro della Salute, positivo. Entrambi doppia dose fatta… - infoitinterno : Spagna, positivo dopo vacanza a Barcellona: 21enne veneto (non vaccinato) ricoverato in terapia intensiva - __overprotected : @fedeviig Si due giorni prima di partire. Ma comunque boh guarda, a me pare assurdo, anche perché poi il tampone no… - antokindness : RT @Libero_official: #Coronavirus a #Tokyo2020, un giornalista italiano negativo alla partenza e positivo dopo l'atterraggio. 'Contagio in… -