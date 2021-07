Porsche Macan restyling | l' ultima prima della versione elettrica

(Di martedì 20 luglio 2021), arriva l'ultimo aggiornamento, solo con motori a benzina,dell'arrivoal 100%, attesa per il 2023 . Sarà realizzata sulla nuova piattaforma ...

restyling , arriva l'ultimo aggiornamento, solo con motori a benzina, prima dell'arrivo della versione al 100% elettrica , attesa per il 2023 . Sarà realizzata sulla nuova piattaforma ...(2021) 24 Il massimo con il GTS Sport Package. Il telaio è stato ulteriormente affinato per bilanciare confort e piacere di guida: in particolare, è stato aggiornato il software delle ...Porsche Macan restyling, l'ultima a motore termico. Niente ibrido, motori turbo benzina con potenza da 265 a 440 cavalli.La Porsche Macan aggiorna il suo aspetto, migliora la console centrale e aggiorna le potenze dei motori, con allestimenti base, S e GTS ...