Ponte Milvio, riaperto il passaggio pedonale (Di martedì 20 luglio 2021) riaperto Ponte Milvio dopo due giorni di chiusura. Sono terminati i primi interventi e la messa in sicurezza di parte della facciata della Torretta Valadier sul Ponte Milvio che è stato riaperto al transito pedonale: la chiusura era stata effettuata ieri mattina alle 9 dopo la caduta di alcuni frammenti della Torretta e il passaggio è rimasto interdetto per tutta la giornata di ieri e di oggi. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinato le operazioni che andranno avanti nei prossimi giorni in sinergia con tutti gli enti preposti per il ripristino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021)dopo due giorni di chiusura. Sono terminati i primi interventi e la messa in sicurezza di parte della facciata della Torretta Valadier sulche è statoal transito: la chiusura era stata effettuata ieri mattina alle 9 dopo la caduta di alcuni frammenti della Torretta e ilè rimasto interdetto per tutta la giornata di ieri e di oggi. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinato le operazioni che andranno avanti nei prossimi giorni in sinergia con tutti gli enti preposti per il ripristino ...

Advertising

CorriereCitta : Ponte Milvio, riaperto il passaggio pedonale - borrillo62 : RT @tbuccico69: Ecco un altro capolavoro... @virginiaraggi chiude #PonteMilvio in tutte e due i sensi pedonali. Un'altra vergogna!!! https:… - RomaConCalenda : RT @oldmanandsea1: E ci siamo giocati anche Ponte Milvio, per arrivare Piazzale occorre passare Ponte Duca D'Aosta ?? @battaglia_persa @Merc… - ilvalentini : Ma io boh!! Appena aperta al pubblico con tanto di cerimonia La mia città va sempre più a fondo e c'è ancora qualc… - SimoneM1978 : RT @tbuccico69: Ecco un altro capolavoro... @virginiaraggi chiude #PonteMilvio in tutte e due i sensi pedonali. Un'altra vergogna!!! https:… -