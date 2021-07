Ponte Milvio, Fdi: Raggi non pensa a manutenzione Torretta Valadier (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Il crollo di alcuni frammenti della Torretta a Ponte Milvio dimostra ancora una volta l’incapacità totale dell’amministrazione Raggi nella gestione del patrimonio artistico di Roma. Già nel 2018 si era verificato un episodio simile che aveva portato ugualmente alla chiusura dell’area.” “A giugno la sindaca Raggi ha fatto passerella, partecipando all’inaugurazione della nuova illuminazione del monumento di Valadier ma non ha mai avviato un progetto di riqualificazione della Torretta in questi cinque anni di amministrazione capitolina.” “Roma per tornare ad essere la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Il crollo di alcuni frammenti delladimostra ancora una volta l’incapacità totale dell’amministrazionenella gestione del patrimonio artistico di Roma. Già nel 2018 si era verificato un episodio simile che aveva portato ugualmente alla chiusura dell’area.” “A giugno la sindacaha fatto passerella, partecipando all’inaugurazione della nuova illuminazione del monumento dima non ha mai avviato un progetto di riqualificazione dellain questi cinque anni di amministrazione capitolina.” “Roma per tornare ad essere la ...

