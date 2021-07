Politiche Sociali | la Regione commissaria l’ambito di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta dellaCampania ha oggi proceduto all’avvio del procedimento dimento delTerritoriale A4 (). Si è preso atto del fatto che dopo tre anni dalla costituzione dell’Azienda consortile non si è ancora proceduto alla nomina degli organi statutari. E ad oggi non è stato ancora presentato il Piano di Zona. “Il benessere dei cittadini – dichiara l’Assessore alleLucia Fortini – è nostro primo e unico impegno. Non si può consentire che non vengano date risposte alle persone più fragili. Abbiamo dato tempo ...