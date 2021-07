Pirite in corto | la rassegna cinematografica di Sentieri Selvaggi a Gavorrano

Advertising

CinemApp_Cinema : Pirite in corto, un giovane evento tra gli spazi archeologici di Gavorrano - mymovies : Pirite in corto, un giovane evento tra gli spazi archeologici di Gavorrano -

Ultime Notizie dalla rete : Pirite corto

MYmovies.it

A partire dal 30 luglio nasce infatti l'evento/rassegna "in" realizzata negli affascinanti spazi di archeologia del '900 di Ravi Marchi, a Gavorrano (in provincia di Grosseto). Nato ...in, un giovane evento tra gli spazi archeologici di Gavorrano. Una rassegna che dà spazio agli studenti ma anche al cinema internazionale e agli incontri con grandi autori. Dal 30 ...Dal 30 luglio al 1 agosto a Gavorrano la rassegna Pirite in corto, organizzata da Sentieri selvaggi col comune di Gavorrano, tra gli ospiti Mimmo Calopresti e Steve Della Casa. Prosegue la collaborazi ...Una rassegna che dà spazio agli studenti ma anche al cinema internazionale e agli incontri con grandi autori. Dal 30 luglio.