Ping pong | coreografie e lancio di snack Cosa ha fatto Bezos nello Spazio – Il video

(Di mercoledì 21 luglio 2021) «Oh wow». Sono queste le prime parole che si sentono nelpubblicato da Jeffsul suo account Instagram. Parole che arrivano dopo che la navicella trasportata dal razzo New Shepard ha superato la linea di Kármán, il confine che divide l’atmosfera terrestre dallo. Qui tutti gli astronauti di Blue Origin hanno potuto sperimentaresi prova in assenza di peso. Nelle immagini si vedono i quattro membri dell’equipaggio alzarsi dalle loro poltrone e cominciare a galleggiare nella cabina. Il fondatore di Amazon e il fratello Mark si esibiscono anche in una coreografia, per sfoggiare la scritta «Hi Mom» ...

Nei pochi minuti in cui la navicella è rimasta sopra i cento chilometri di altezza c'è stato anche il tempo per tirarsi delle palline da ping pong e cercare di lanciarsi in bocca quelle che sembrano ...