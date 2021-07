Piersilvio Berlusconi risponde a Maurizio Costanzo “Sono questi i sentimenti…”

(Di martedì 20 luglio 2021)ha risposto al giornalistain merito all’omissione del suo programma dai palinsesti di Mediaset.Dopo la mancata nomina da parte del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset,, nella presentazione dei suoi piani per la nuova stagione televisiva,si è lasciato andare con un lungo sfogo. Quest’anno è un anno molto importante per il ...

... format cult degli anni '90 che sarà riproposto su Canale 5 la domenica pomeriggio al posto di Domenica Live , programma mandato in pensione da. Intervistata da Il Fatto ...Pier Silviooggi, tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni , ci mette una pezza e scrive ...Laugh GIF from Viperissimamauriziocostanzoshowtrashtvgifreaction GIFs Una pezza di. pic.Con una lettera pubblicata sul settimanale Sorrisi e canzoni, Pier Silvio Berlusconi rinnova la stima verso Maurizio Costanzo ...Le dichiarazioni dell'ad di Mediaset per il giornalista che di recente ha palesato una certa amarezza per la poca considerazione ricevuta ...