Pier Silvio rassicura Costanzo: «Sarò felice di celebrare una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico» (Di martedì 20 luglio 2021) Pier Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo C’è posta per Maurizio Costanzo. Il mittente “in cerca” di chiarimento e riappacificazione è Pier Silvio Berlusconi. Cosa è successo tra i due? Come farebbe Maria De Filippi, riassumiamo brevemente la storia dei protagonisti. Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso 1° luglio, Costanzo non ha esitato a manifestare un certo malcontento nei confronti dei vertici dell’azienda di Cologno per essere stato completamente snobbato nel corso della conferenza: “Ho avuto l’impressione di aver ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 luglio 2021)Berlusconi e MaurizioC’è posta per Maurizio. Il mittente “in cerca” di chiarimento e riappacificazione èBerlusconi. Cosa è successo tra i due? Come farebbe Maria De Filippi, riassumiamo brevemente la storia dei protagonisti. Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso 1° luglio,non ha esitato a manifestare un certo malcontento nei confronti dei vertici dell’azienda di Cologno per essere stato completamente snobbato nel corsoconferenza: “Ho avuto l’impressione di aver ...

