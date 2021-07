Pier Silvio Berlusconi e la dedica a Maurizio Costanzo | dopo che quest’ultimo aveva lanciato una frecciatina

(Di martedì 20 luglio 2021) Qualche settimana fa, pocola presentazione dei palinsesti Mediaset,si era sfogato pubblicamente lanciando una piccolanei confronti di, poiché ilShow, che quest’anno celebrerà la sua quarantesima edizione, non era stato citato. Un gesto che sarebbe stato poco apprezzato dallo stessoHo avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace ...

Advertising

davidemaggio : C'è Posta per Maurizio @Costanzo. Il mittente è Pier Silvio Berlusconi - ReTwitStorm_ita : Pier #Silvio #Rassicura #Costanzo: «Sarò #Felice di #Celebrare una #Delle #Figure più rilevanti della tv italiana m… - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: Pier Silvio rassicura Costanzo: «Sarò felice di celebrare una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattut… - fabiofabbretti : Pier Silvio rassicura Costanzo: «Sarò felice di celebrare una delle figure più rilevanti della tv italiana ma sopra… - zazoomblog : L’attacco di Costanzo a Mediaset: Pier Silvio Berlusconi ci mette una pezza ecco come - #L’attacco #Costanzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

'Con l'esecuzione dell'intesa, cadono le pendenze tra Vivendi, Mediaset e Fininvest', eBerlusconi potrà ricominciare a pensare alla crescita di Mediaset in Europa, partendo da dove il ...Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset ,Berlusconi si è scordato di citare il Maurizio Costanzo Show , programma della seconda serata di Canale 5. Costanzo "contro" Mediaset:Berlusconi ci mette una pezza Questa ...Via Barbara D'Urso dalla domenica Mediaset, Pier Silvio Berlusconi sul perché del cambio palinsesti Cambia totalmente la domenica Mediaset, che prevede l'uscita (già più volte annunciata ...C’è posta per Maurizio Costanzo. Il mittente “in cerca” di chiarimento e riappacificazione è Pier Silvio Berlusconi. Cosa è successo tra i due? Come farebbe Maria De Filippi, riassumiamo brevemente la ...