Piazza Alimonda, Genova si ferma alle 17.27 per ricordare Carlo Giuliani, pestaggi e abusi (Di martedì 20 luglio 2021) 20 luglio, oggi e vent'anni fa, in Piazza Alimonda, che anonimi hanno rinominato 'Piazza Carlo Giuliani - Ragazzo', c'è una cicatrice che pesa su Genova. La morte di Carlo Giuliani, le violenze della polizia alla Diaz e le torture a Bolzaneto: nel mezzo la giustizia, i processi, tante parole Leggi su rainews (Di martedì 20 luglio 2021) 20 luglio, oggi e vent'anni fa, in, che anonimi hanno rinominato '- Ragazzo', c'è una cicatrice che pesa su. La morte di, le violenze della polizia alla Diaz e le torture a Bolzaneto: nel mezzo la giustizia, i processi, tante parole

Advertising

Agenzia_Ansa : Carlo Giuliani, 20 anni fa la morte al G8 di Genova. Aveva 23 anni, era in piazza Alimonda tra i manifestanti, dura… - Agenzia_Ansa : Il 20 luglio di vent'anni fa Carlo Giuliani viene ucciso a piazza Alimonda a Genova dal colpo di pistola sparato da… - Radio3tweet : Per provare a ricostruire cos'è successo in piazza Alimonda il #20luglio 2001, per porsi ancora delle domande e spo… - pacio1990 : RT @GiulioSiamoNoi: 'Amara e indelebile la traccia aperta di una ferita..' Piazza Alimonda, Guccini #Genova2001 #20luglio - AnnaxLGxTS : RT @unoscribacchino: 'Partiamo da una verità di base: tutto quello che la maggioranza degli italiani sa della morte di Carlo è falso'. Tu… -