Piazza Alimonda | 20 anni dopo

Venti anni dopo resta il silenzio contenuto in quel minuto per ricordare Carlo Giuliani e quanto accaduto a Piazza Alimonda durante il G8 di Genova del 2001. Il giovane ucciso durante le manifestazioni di Piazza, proprio in quel 20 luglio di 20 anni fa quando gli occhi del mondo erano concentrati sul capoluogo ligure che stava ospitando i leader degli 8 Paesi principali. E oggi, come accade ogni anno, le persone si sono riunite in Piazza. Perché quel G8 fu tutto tranne che politica, come confermato da ciò che avvenne alla scuola Diaz il giorno successivo.

