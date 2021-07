Piano Estate, nuove integrazioni delle autorizzazioni per le scuole statali (Di martedì 20 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione pubblica nuove integrazioni delle autorizzazioni per le scuole statali per il Piano Estate 2021 apprendimento e socialità. Tutti progetti autorizzati verranno gestiti secondo le regole previste per il PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, utilizzando lo stesso sistema informativo per l’acquisizione e il monitoraggio delle candidature nonché per le procedure di certificazione, rendicontazione e controllo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione pubblicaper leper il2021 apprendimento e socialità. Tutti progetti autorizzati verranno gestiti secondo le regole previste per il PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, utilizzando lo stesso sistema informativo per l’acquisizione e il monitoraggiocandidature nonché per le procedure di certificazione, rendicontazione e controllo L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Piano Estate, nuove integrazioni delle autorizzazioni per le scuole statali - coldcoffeetina : il mio piano per l'estate è fare una festa a tema (con pochissime persone) e fare milioni di foto con sfondi glitterati e cambi d'outfit - SASSI_per_P : Prof, vada in #ferie (ma non troppo!) ??????? - MyFriendDario78 : Il mio piano per l’estate consiste nel rispondere a qualsiasi messaggio su qualsiasi piattaforma solo e sempre con… - tede13 : Ore 8 del mattino e ho già bevuto un litro e mezzo d'acqua. Poi mi prendono per pazzo quando dico che l'estate è s… -