Pescara, nel mirino due calciatori del Napoli: la situazione (Di martedì 20 luglio 2021) Rinforzi in arrivo per Gaetano Auteri. Come riportato da Sky Sport, il Pescara sta trattando con il Napoli due attaccanti azzurri, entrambi classe 1995. Il primo è Eugenio D'Ursi, proveniente dal Bari dove è stato due stagione e lanciato dai tempi di Catanzaro proprio dal tecnico biancazzurro. Il secondo è Franco Ferrari, attaccante argentino che quest'anno ha conquistato la Serie B con il Como. Entrambe le operazioni sono in dirittura d'arrivo. Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Rinforzi in arrivo per Gaetano Auteri. Come riportato da Sky Sport, ilsta trattando con ildue attaccanti azzurri, entrambi classe 1995. Il primo è Eugenio D'Ursi, proveniente dal Bari dove è stato due stagione e lanciato dai tempi di Catanzaro proprio dal tecnico biancazzurro. Il secondo è Franco Ferrari, attaccante argentino che quest'anno ha conquistato la Serie B con il Como. Entrambe le operazioni sono in dirittura d'arrivo.

