Perù | Castillo presidente eletto | ' faremo Paese inclusivo'

Agenzia_Ansa : Perù, Pedro Castillo proclamato vincitore delle elezioni presidenziali - repubblica : Perù: il candidato di sinistra Castillo vince le presidenziali - Stronza : RT @ilpost: Padro Castillo è il nuovo presidente del Perù - ilpost : Padro Castillo è il nuovo presidente del Perù - radiondadurto : RT @larsenfede: #Perú dopo settimane di ricorsi e ostruzionismo legale da parte della destra fujimorista, Pedro Castillo é ufficialmente di… -

Il presidente eletto peruviano, Pedro, leader del partitoLibre, ha ringraziato "il popolo peruviano per questa storica vittoria!", ufficializzata ieri dal Tribunale nazionale elettorale (Jne). In un messaggio via Twitter, ...Proclamo presidente della Repubblica Jos PedroTerrones , ha affermato il presidente della Giuria elettorale nazionale (Jne), Jorge Luis Salas, in una breve cerimonia ...