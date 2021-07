Perù | Castillo presidente eletto | ' faremo Paese inclusivo'

(Di martedì 20 luglio 2021) Ilperuviano, Pedro, leader del partitoLibre, ha ringraziato "il popolo peruviano per questa storica vittoria!", ufficializzata ieri dal Tribunale nazionalerale ...

Il presidente eletto peruviano, Pedro, leader del partitoLibre, ha ringraziato "il popolo peruviano per questa storica vittoria!", ufficializzata ieri dal Tribunale nazionale elettorale (Jne). In un messaggio via Twitter, ...Pedro, capo del partitoLibero, di ispirazione marxista, è stato dichiarato presidente eletto del. Le autorità elettorali peruviane hanno annunciato la vittoria dipiù di sei ...