“Perché non chiedete ai gay se sono sieropositivi?”: il tweet choc di Borghi (Di martedì 20 luglio 2021) Claudio Borghi Aquilini negli anni ci ha abituato ad uscite tra il politicamente scorretto e l’apertamente populista. Ma, fino a quando si è occupato di quella che è o dovrebbe essere la sua materia, i danni sono stati quanto meno contenuti. Poi si è spinto nell’ignoto – per lui – mondo della virologia, dando voce ad alcune delle teorie negazioniste più in voga nell’ultimo anno e mezzo e rimediando, anche in quel caso, blastate storiche (vedi quella di pochi mesi fa da parte di Crisanti a PiazzaPulita). Questa volta, però, è riuscito addirittura a superarsi mescolando, rigorosamente a casaccio, due degli argomenti mainstream per eccellenza: vaccin e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) ClaudioAquilini negli anni ci ha abituato ad uscite tra il politicamente scorretto e l’apertamente populista. Ma, fino a quando si è occupato di quella che è o dovrebbe essere la sua materia, i dannistati quanto meno contenuti. Poi si è spinto nell’ignoto – per lui – mondo della virologia, dando voce ad alcune delle teorie negazioniste più in voga nell’ultimo anno e mezzo e rimediando, anche in quel caso, blastate storiche (vedi quella di pochi mesi fa da parte di Crisanti a PiazzaPulita). Questa volta, però, è riuscito addirittura a superarsi mescolando, rigorosamente a casaccio, due degli argomenti mainstream per eccellenza: vaccin e ...

borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - antoclerici : Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero.Lo abbiamo fatto x il senso di responsabilita' x la… - GiovanniToti : Continuo a sentire argomentazioni da unghie sullo specchio: bisogna vaccinarsi, punto. Dai 12 ai 100 anni. Perché c… - 0NLYX4NG3L : @hazxluv è un po' cringe in generale quello si,però dai non è tanto orribile come tuttx dicono,sarà perché mi ci ri… - SantoWhisky : @Desmondo90 @AmbCina @GesuKrishna Sì, blogger. Perché in Cina è facile scrivere su un giornale articoli che denunci… -

